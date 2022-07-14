Війна — день 141: ЗСУ точковими ударами кошмарить тили окупантів, на Донбасі все ще гаряче

Оперативно про головне за 14 липня

Ось уже 141 день триває війна за незалежність України проти російських загарбників. Окупанти намагаються підійти до Слов’янська (Донецька область), проте українські сили оборони поки що відбивають усі спроби просування росіян на цьому напрямі. Крім того, пріоритетною ціллю загарбників є Краматорськ на Донеччині. Щобільше, ворог хоче створити новий котел на Донбасі. ЗСУ продовжують кошмарити окупантів точковими ударами по військових об’єктах у глибокому тилу за допомогою HIMARS. На політичному фронті Україна, Туреччина, рф та ООН провели результативні переговори щодо експорту українського зерна Чорним морем. Крім того, ще одна країна визнала незалежність "ДНР", через що послідувала жорстка реакція Києва.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 14 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

09:10 У Миколаєві прямим ракетним ударом частково зруйновано готель "Миколаїв", постраждав ТЦ напроти, два навчальні заклади та об'єкт транспортної інфраструктури. Одна людина постраждала.

Загалом у Миколаєві випустили дев'ять ракет із зенітно-ракетних систем С-300.

Готель Миколаїв після ракетного удару

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Харкова було частково знищено депо метрополітену. Про це повідомляє місцева Нацполіція. Голова Харківської ОВА додає, що після нічних обстрілів пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

07:55 Краматорськ знову під обстрілом.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання у деяких частинах міста. Знаходьтесь в укритті!", — повідомляє мер Олександр Гончаренко.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворог обстріляв Зеленодольську громаду – населені пункти Велика Костромка та Зеленодольськ. Попередньо без жертв.

07:20 Важливі новини на ранок:

вночі були вибухи в Харкові, під ранок під обстріл потрапив Миколаїв; є повідомлення про вибухи в Краматорську, перевіряємо;

наразі в Чорному морі 3 ракетних кораблі, 2 підводних човни, 2 великі десантні кораблі, — в них на бортах напоготові 32 "Калібра";

росіяни поставили "шалену" кількість систем ППО для охорони Кримського мосту, — секретар РНБО Олексій Данилов;

кремль наказав формувати в регіонах рф "добровольчі батальйони" для війни проти України, підтвердили аналітики американського Інституту вивчення війни;

ЄС засуджує рішення рф спростити видачу російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи;

06:35 Ранок у Миколаєві розпочався з потужних вибухів, є постраждалі.

5:00 На Півдні України росіяни за добу втратили 13 солдатів та 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Крім того, було завдано ударів по двох командних пунктах окупантів, остаточні втрати уточнюються.

3:00 Окупанти вночі знову обстріляли Харків. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що місцеві жителі чули три вибухи, один із яких пролунав на все місто. Також повідомляється, що на місці влучень почалися пожежі, проте інших деталей наразі немає.

1:00 Внаслідок ранкового обстрілу Бахмута загинула одна людина і ще п'ять отримали поранення, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко та закликав мешканців евакуюватися

Про події за 11 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 138: Україна готується деокупувати Південь, "бавовна" на окупованому Донбасі".

З інформацією за 12 липня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 139: ЗСУ знищують склади російських військ на окупованих територіях".

З новинами за 13 липня можна ознайомитись у зведенні за середу: "Війна — день 140: переговори з росією в Стамбулі, "бавовна" на складах окупантів".