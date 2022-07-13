Україна радикально відповіла на визнання Північною Кореєю бойовиків "ЛДНР"

Крок КНДР сприйняли як зазіхання на територіальну цілісність України

Після того як КНДР визнала незалежність незаконних квазіутворень на території України "ЛНР" та "ДНР" в українському Міністерстві закордонних справ заявили про розрив дипломатичних стосунків.

Про це у середу, 13 липня, йдеться на сайті дипломатичного відомства України. Рішення Північної Кореї рішуче засудили.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", — зазначили у МЗС.

Визнання Північною Кореєю так званих "ЛНР" та "ДНР" стало причиною того, що Україна розірвала міжнародні дипломатичні відносини з КНДР. При цьому в МЗС зазначили, що політичні та економічні контакти з цією державою не здійснювалися через накладені на неї міжнародні санкції.

У дипвідомстві зазначили, що цей крок більше говорить про токсичність Москви, аніж Пхеньяна, адже країна-агресор більше не має союзників, крім країн, які залежать від неї фінансово та політично. Саме тому закликає останніх до легітимізації силового захоплення частини територій України.

"Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", — наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав російського президента володимира путіна направивши вітальну телеграму з днем росії. Він не лише висловив вітання, але всіляко схвалив дії кривавого диктатора.