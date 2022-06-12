Колега-диктатор направив путіну захоплене вітання з днем росії

Одна з країн хоче розвивати співпрацю з росією

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав російського президента володимира путіна направивши вітальну телеграму з днем росії. Він не лише висловив вітання, але всіляко схвалив дії путіна.

Згідно з текстом, опублікованим інформагентством КНДР ЦТАК, Кім Чен Ин захопився керівництвом російського президента, зазначив, що росіяни долають труднощі та виклики, а також під керівництвом путіна "сягають великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни". Підтримку він висловив від імені Північної Кореї.

Не проминув лідер КНДР згадати і про розширення "дружби та співпраці", яке нібито має давню традицію. Кім Чен Ин написав, що сподівається на тісне тактико-стратегічне співробітництво з росією "на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки".

У мережі не залишили поза увагою цей факт, відзначивши як наближення рівня життя росії до північнокорейського, так і відсутність приводів для гордості від такого поздоровлення.

Згадали в мережі і популярний мем про те, що північнокорейський диктатор не є самотнім тепер.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії в міністерстві закордонних справ дивно привітали свою країну з державним святом.