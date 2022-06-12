Коллега-диктатор направил путину восторженное поздравление с днем россии

Одна из стран хочет развивать сотрудничество с россией

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил российского президента владимира путина направив поздравительную телеграмму с днем россии. Он не только высказал поздравления, но всячески одобрил действия путина.

Согласно тексту, опубликованному информагентством КНДР ЦТАК, Ким Чен Ын восхитился руководством российского президента, отметил, что россияне преодолевают трудности и вызовы, а также под главенством путина "достигают больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны". Поддержку он выразил от лица Северной Кореи.

Не преминул лидер КНДР упомянуть и про расширение "дружбы и сотрудничества", которое якобы имеет давнюю традицию. Ким Чен Ын написал, что надеется на тесное тактико-стратегическое сотрудничество с россией "на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности".

В сети не оставили без внимания этот факт, отметив как приближении уровня жизни россии к северокорейскому, так и отсутствие поводов для гордости от такого поздравления.

Вспомнили в сети и популярный мем про то, что северокорейский диктатор не одинок теперь.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии в министерстве иностранных дел странно поздравили свою страну с государственным праздником.