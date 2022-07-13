Украина радикально ответила на признание Северной Кореей боевиков "ЛДНР"

Шаг КНДР восприняли как посягательство на территориальную целостность Украины

После того, как КНДР признала независимость незаконных квазиобразований на территории Украины "ЛНР" и "ДНР" в украинском Министерстве иностранных дел заявили о разрыве дипломатических отношений.

Об этом в среду, 13 июля, говорится на сайте дипломатического ведомства Украины. Решение Северной Кореи решительно осудили.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине никчемное и будет иметь юридические последствия и не изменит международно признанных границ Украины", — отметили в МИД.

Признание Северной Кореей так называемых ЛНР и ДНР стало причиной того, что Украина разорвала международные дипломатические отношения с КНДР. При этом в МИД отметили, что политические и экономические контакты с этим государством не осуществлялись из-за наложенных на него международных санкций.

В дипведомстве отметили, что этот шаг больше говорит о токсичности Москвы, чем Пхеньяна, ведь у страны-агрессора больше нет союзников, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически. Именно поэтому призывает последних к легитимизации силового захвата части территории Украины.

"Украина и дальше максимально жестко будет реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил российского президента владимира путина направив поздравительную телеграмму с днем россии. Он не только выразил приветствие, но всячески одобрил действия кровавого диктатора.