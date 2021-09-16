КНДР снова побряцала оружием - Южная Корея ответила испытанием более совершенных ракет (видео)

Гонка вооружений выходит на ракетный уровень.

Северная и Южная Корея провели 15 сентября практически одновременные пуски ракет на полуострове. Также КНДР накануне, за двое суток до пуска, уже проводила испытания других типов ракет.

Об этом сообщает Reuters.

Так, 13 сентября в КНДР испытывали крылатые ракеты, которые по мнению аналитиков из Южной Кореи и Японии могли бы быть носителями ядерных зарядов. Уже через двое суток в стране прошли другие испытания вооружений. Северная Корея выпустила две неопознанные баллистические ракеты. Они пролетели 800 км и приземлились в море. США и Япония осудили испытания.

В тот же день Южная Корея провела запуск баллистических ракет с подлодки водоизмещением 3000 тонн. Испытания прошли успешно, подтвердив статус страны как первой неядерной, проведшей испытания ракет такого класса. Напомним, первый подобные запуски Южная Корея предприняла в июле. По мнению южнокорейского президента Му Чже Ина это будет способствовать миру на полуострове и балансу между вооружениями двух стран.

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