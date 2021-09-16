КНДР знову побрязкала зброєю — Південна Корея відповіла випробуванням досконаліших ракет (відео)

Гонка озброєнь виходить на ракетний рівень.

Північна і Південна Корея провели 15 вересня практично одночасні пуски ракет на півострові. Також КНДР напередодні, за дві доби до пуску, вже проводила випробування інших типів ракет.

Про це повідомляє Reuters.

Так, 13 вересня в КНДР випробовували крилаті ракети, які на думку аналітиків з Південної Кореї і Японії могли б бути носіями ядерних зарядів. Вже через дві доби в країні пройшли інші випробування озброєнь. Північна Корея випустила дві непізнані балістичні ракети. Вони пролетіли 800 км і приземлилися в море. США і Японія засудили випробування.

У той же день Південна Корея провела запуск балістичних ракет з підводного човна водотоннажністю 3000 тонн. Випробування пройшли успішно, підтвердивши статус країни як першої неядерної, яка провела випробування ракет такого класу. Нагадаємо, перший подібні запуски Південна Корея почала в липні. На думку південнокорейського президента Му Чже Іна це буде сприяти миру на півострові і балансу між озброєннями двох країн.

Раніше "Телеграф" писав, що в КНДР відсвяткували річницю заснування компартії.