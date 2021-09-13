Рус

Варто починати хвилюватися? Північна Корея успішно випробувала власні ракети великої дальності

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Запуск військових ракет відбувся після 73-річниці заснування країни Новина оновлена 13 вересня 2021, 08:45
Запуск військових ракет відбувся після 73-річниці заснування країни

Нові ракети вразили ціль на відстані 1500 км.

У Північній Кореї в суботу і неділю, 11-12 вересня, запустили балістичні ракети великої дальності, котрі розробили місцеві фахівці.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє державне агентство ЦТАК.

Запуски ракет проводила Академія оборонних наук КНДР. За даними агентства, вони пройшли успішно. 

У столиці Північної Кореї Пхеньяні говорять, що дана система озброєнь стане вкладом у забезпечення стримування військових дій проти країни та покращення її безпеки. 

В агентстві повідомляють, що балістичні ракети під час запуску змогли вразити ціль, яка знаходилась на відстані 1500 км. Нові військові знаряддя пролетіли у формі "вісімки" над сушею та водоймами країни по еліптичній траєкторії.

Варто відзначити, що під час останніх парадів Північна Корея завжди демонструвала нові військові оснащення. Проте під час святкування 73-річниці заснування країни, 9 вересня, не було нічого подібного.Таким чином, запуск ракет відбувся кількома днями пізніше.

Нагадуємо, що у жовтні 2020 у Північній Кореї під час святкування 75-річчя заснування керівної партії презентували нову балістичну ракету "Хвасон-15", а на параді 14 січня 2021 року КНДР показала стратегічну балістичну ракету для підводних човнів. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 вересня відбувся запуск космічної ракети Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, викупленої українським бізнесменом — вона зірвалася через 2,5 хвилини.

Нагадуємо, що черговий запуск ракети-носія американської компанії Astra Space знову завершився невдачею.

Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Категорія
Головні події тижня
Головні події тижня: загострення на Донбасі, COVID-19 в Україні, смерть Бельмондо
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас
"За рівнем застосування інновацій конфлікт на Донбасі багаторазово перевищує Сирію або Ірак", — Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Українська бронетехніка"
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство