Следует начинать волноваться? Северная Корея успешно испытала собственные ракеты большой дальности

Новые ракеты поразили цель на расстоянии 1500 км.

В Северной Корее в субботу и воскресенье, 11-12 сентября, запустили баллистические ракеты большой дальности, которые разработали местные специалисты.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает государственное агентство ЦТАК.

Запуски ракет проводила Академия оборонных наук КНДР. По данным агентства, они прошли успешно.

В столице Северной Кореи Пхеньяне говорят, что данная система вооружений станет вкладом в обеспечение сдерживания военных действий против страны и улучшения ее безопасности.

В агентстве сообщают, что баллистические ракеты при запуске смогли поразить цель, находящуюся на расстоянии 1500 км. Новые военные орудия пролетели в форме "восьмерки" над сушей и водоемами страны по эллиптической траектории.

Стоит отметить, что во время последних парадов Северная Корея всегда демонстрировала новые военные оснащение. Однако во время празднования 73-летия основания страны, 9 сентября, не было ничего подобного. Таким образом, запуск ракет состоялся несколькими днями позже.

Напоминаем, что в октябре 2020 в Северной Корее во время празднования 75-летия правящей партии представили новую баллистическую ракету "Хвасон-15", а на параде 14 января 2021 КНДР показала стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 сентября состоялся запуск космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace, выкупленной украинским бизнесменом — она взорвалась через 2,5 минуты.

Напоминаем, что очередной запуск ракеты-носителя американской компании Astra Space снова завершился неудачей.