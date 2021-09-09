Северная Корея празднует годовщину основания компартии: парад в костюмах химзащиты и с противогазами

На день рождения компартии Ким Чен Ын устроил парад с противогазами и салютом

В этом году Северная Корея празднует 73-ю годовщину основания корейской коммунистической партии. Традиционно в этот день лидер страны наблюдает за военным парадом.

Мировые СМИ не обошли вниманием это событие. Так, недавняя статья на сайте "BBC" рассказывает о проведении парада, его целях и общей ситуации в стране. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Атмосфера празднования

Государственные СМИ опубликовали снимки ночного парада, на которых видны марширующие солдаты и рабочие в защитных костюмах, что может быть признаком того, что были созданы особые силы для предотвращения распространения Covid-19.

Государственные СМИ на фотографиях полуночного парада показали рабочих в защитных костюмах

В параде участвовали пожарные машины и тракторы. Празднование сопровождалось яркими салютами в небе.

Лидер Ким Чен Ын, который выглядел заметно стройнее, был окружен большим количеством людей и детей. Школьники держали его за руки.

Напомним, что Северная Корея страдает от нехватки продовольствия и усугубляющегося экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Дети присутствуют в окружении лидера Кореи на всех парадах, подчеркивая его роль лидера, заботящегося о своем народе

Парады в Северной Корее проводятся регулярно и выполняют две функции.

В некоторых случаях они могут быть способом продемонстрировать внешнему миру новую военную технику и баллистические ракеты вопреки международным санкциям.

Но большинство из них являются средством укрепления ситуации внутри страны, особенно в трудные времена. Это способ поднять боевой дух и побудить толпу наблюдать за массовыми проявлениями силы и подбадривать их фейерверками, даже если в некоторых частях страны людям просто нечего есть.

Особый интерес представляет специальный красный костюм химзащиты, которым Пхеньян стремится показать своему народу, что даже несмотря на то, что согласно заявлениям властей в Северной Корее нет случаев заражения коронавирусом, постоянная борьба с распространением Covid-19 продолжается.

Пхеньян провел три парада за 12 месяцев – это необычно часто даже для Северной Кореи.

Насколько высок риск скопления массы людей в столице во время пандемии в стране, которая еще не получила никаких вакцин?

По какой-то причине Ким Чен Ын считает, что риск того стоит.

По сообщениям китайских государственных СМИ, президент Китая Си Цзиньпин направил Киму поздравительное послание.

Особую торжественность празднику придает салют над площадью Ким Ир Сена, основателя компартии

Поздравления союзников

Китай — самый верный политический и экономический союзник Северной Кореи, а КНДР зависит от своего соседа в вопросах продовольствия, удобрений и топлива.

Но торговля между двумя странами резко упала после того, как Северная Корея закрыла свои границы в январе 2020 года, чтобы не допустить Covid-19. Кроме того, Пхеньян отказался от трех миллионов доз вакцины из Китая.

Ситуация с карантином

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 19 августа в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19, хотя критики говорят, что это маловероятно.

Около 37 291 человек, включая медицинских работников и людей с гриппоподобными заболеваниями, прошли тестирование, и все результаты оказались отрицательными, говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

Однако Ким признал, что страна столкнулась с нехваткой продовольствия на фоне сообщений гуманитарных организаций о людях, умирающих от голода, и о нестабильной экономике.

Но его ядерные планы так и не были свернуты. В прошлом месяце агентство ООН по атомной энергии заявило, что страна, похоже, перезапустила реактор, который может производить плутоний для ядерного оружия, назвав это событием, которое "вызывает глубокую тревогу".

Освещение праздника государственными СМИ

Другой ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал "Euronews" сообщает на своем сайте, что государственные СМИ Северной Кореи не транслировали парад, поэтому не совсем понятно какие виды вооружения были продемонстрированы.

По некоторым данным, в параде участвовали военизированные формирования и силы общественной безопасности и в целом парад имел меньшие масштабы по сравнению с предыдущими военными парадами в январе и октябре прошлого года. Тогда Северная Корея развернула некоторые из своих самых провокационных стратегических вооружений, угрожая своим азиатским соседям и их американским партнерам.

Центральное информационное агентство Кореи и газета "Родонг Синмун" опубликовали фотографии и репортажи о истребителях, летящих строем над ярко освещенной площадью Ким Ир Сена, названной в честь деда Кима, основателя государства, а также об артиллерийских орудиях, буксируемых тракторами. Также прошли строем подразделения с военными поисковыми собаками и солдатами в противогазах и ярко-красных костюмах.

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"KCNA" (Корейское центральное информационное агентство) описало мероприятие, которое по своему воздействию было задумано для жителей Кореи. Восхвалялись марширующие подразделения, организации гражданской обороны и силы общественной безопасности за якобы огромный вклад в антивирусную работу, восстановление общин, разрушенных наводнениями, и усилия по улучшению экономики, пострадавшей от международных санкций и закрытия границы из-за пандемии.

На фотографиях Ким в кремовом костюме машет с балкона собравшимся войскам и зрителям. "KCNA" сообщило, что Ри Иль Хван, член Политбюро правящей Рабочей партии, выступил с речью во время парада. Он сказал, что правительство Северной Кореи будет продолжать укреплять обороноспособность и "твердо защищать достоинство и фундаментальные интересы нашего народа и решать все самостоятельно, опираясь на собственные силы".

"Мы не должны переоценивать внешнюю политику или переговорные сигналы парада, которые в первую очередь нацелены на внутреннюю политическую аудиторию", — сказал Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Сеульском женском университете Ихва. "Парад призван продемонстрировать силу и поднять боевой дух во время карантина".

Предыдущие ночные парады не транслировались в прямом эфире, но несколько часов спустя по государственному телевидению была показана записанная трансляция.

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Корейское центральное информационное агентство сообщило о параде через несколько часов после того, как Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что внимательно следит за парадом на Севере.

На фоне тупика в дипломатии с США Ким и его влиятельная сестра подчеркнули, что Северная Корея усилит свои возможности ядерного сдерживания и превентивного удара, требуя, чтобы Вашингтон отказался от своей "враждебной" политики. Тут имеется в виду сохранение санкций США и отказ признать Северную Корею как ядерную державу.

В прошлом месяце Ким Ё Чен (сестра Ким Чен Ына – прим. ред.) выступила с критикой в адрес Соединенных Штатов и Южной Кореи за продолжение совместных военных учений, которые, по ее словам, стали "самым ярким выражением враждебной политики США".

Она и другой высокопоставленный северокорейский чиновник пригрозили контрмерами (они не уточнили, какими именно), в результате которых союзники столкнутся с "кризисом безопасности".