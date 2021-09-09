Північна Корея святкує річницю заснування компартії: парад в костюмах хімзахисту і з протигазами

На день народження компартії Кім Чен Ин влаштував парад з протигазами і салютом

Цього року Північна Корея святкує 73-ту річницю заснування корейської комуністичної партії. Традиційно в цей день лідер країни спостерігає за військовим парадом.

Світові ЗМІ не оминули увагою цю подію. Так, недавня стаття на сайті "BBC" розповідає про проведення параду, його цілі та загальну ситуацію в країні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Атмосфера святкування

Державні ЗМІ опублікували знімки нічного параду, на яких видно, що марширують солдати і робітники в захисних костюмах, що може бути ознакою того, що були створені особливі сили для запобігання поширенню Covid-19.

Державні ЗМІ на фотографіях опівнічного параду показали робітників у захисних костюмах

У параді брали участь пожежні машини і трактори. Святкування супроводжувалося яскравими салютами в небі.

Лідер Кім Чен Ин, який виглядав помітно стрункішим, був оточений великою кількістю людей і дітей. Школярі тримали його за руки.

Нагадаємо, що Північна Корея потерпає від браку продовольства і економічної кризи, що посилюється, викликаної пандемією Covid-19.

Діти присутні в оточенні лідера Кореї на всіх парадах, підкреслюючи його роль лідера, що піклується про свій народ

Паради в Північній Кореї проводяться регулярно і виконують дві функції.

У деяких випадках вони можуть бути способом продемонструвати зовнішнього світу нову військову техніку і балістичні ракети всупереч міжнародним санкціям.

Але більшість з них є засобом зміцнення ситуації всередині країни, особливо у важкі часи. Це спосіб підняти бойовий дух і спонукати натовп спостерігати за масовими проявами сили і підбадьорювати їх феєрверками, навіть якщо в деяких частинах країни людям просто нічого їсти.

Особливий інтерес представляє спеціальний червоний костюм хімзахисту, яким Пхеньян прагне показати своєму народові, що навіть незважаючи на те, що згідно із заявами влади про те, що в Північній Кореї немає випадків зараження коронавірусом, постійна боротьба з поширенням Covid-19 триває.

Пхеньян провів три паради за 12 місяців — це незвично часто навіть для Північної Кореї.

Наскільки високий ризик скупчення маси людей в столиці під час пандемії в країні, яка ще не отримала ніяких вакцин?

З якоїсь причини Кім Чен Ин вважає, що ризик того вартий.

За повідомленнями китайських державних ЗМІ, президент Китаю Сі Цзіньпін направив Кіму вітальне послання.

Особливу урочистість свята надає салют над площею Кім Ір Сена, засновника компартії

Поздоровлення союзників

Китай — найвірніший політичний і економічний союзник Північної Кореї, а КНДР залежить від свого сусіда в питаннях продовольства, добрив і палива.

Але торгівля між двома країнами різко впала після того, як Північна Корея закрила свої кордони в січні 2020 року, щоб не допустити Covid-19. Крім того, Пхеньян відмовився від трьох мільйонів доз вакцини з Китаю.

Ситуація з карантином

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 19 серпня в Північній Кореї не було зареєстровано жодного випадку захворювання Covid-19, хоча критики кажуть, що це малоймовірно.

Близько 37 291 осіб, включаючи медичних працівників та людей з грипоподібними захворюваннями пройшли тестування, і всі результати виявилися негативними, йдеться в щотижневому звіті ВООЗ.

Однак Кім визнав, що країна зіткнулася з нестачею продовольства на тлі повідомлень гуманітарних організацій про людей, які помирають від голоду, і про нестабільну економіку.

Але його ядерні плани так і не були згорнуті. Минулого місяця агентство ООН з атомної енергії заявило, що країна, схоже, перезапустила реактор, який може виробляти плутоній для ядерної зброї, назвавши це подією, яка "викликає глибоку тривогу".

Висвітлення свята державними ЗМІ

Інший провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал "Euronews" повідомляє на своєму сайті, що державні ЗМІ Північної Кореї не транслювали парад, тому не зовсім зрозуміло, які види озброєння були продемонстровані.

За деякими даними, в параді брали участь воєнізовані формування та сили громадської безпеки і в цілому парад мав менші масштаби у порівнянні з попередніми військовими парадами в січні і жовтні минулого року. Тоді Північна Корея розгорнула деякі зі своїх найбільш провокаційних стратегічних озброєнь, погрожуючи своїм азіатським сусідам і їх американським партнерам.

Центральне інформаційне агентство Кореї і газета "Родонг Синмун" опублікували фотографії та репортажі про винищувачі, що летять строєм над яскраво освітленою площею Кім Ір Сена, названою на честь діда Кім Чен Ина, засновника держави, а також про гармати, буксирувані тракторами. Також пройшли строєм підрозділи з військовими пошуковими собаками і солдатами в протигазах і яскраво-червоних костюмах.

"KCNA" (Корейське центральне інформаційне агентство) описало захід, як такий, що за своїм впливом було задумано для жителів Кореї. Підрозділи, організації цивільної оборони та сили громадської безпеки, що крокували у параді, восхвалялись за нібито величезний внесок в антивірусну роботу, відновлення громад, зруйнованих повенями, і зусилля по поліпшенню економіки, яка постраждала від міжнародних санкцій і закриття кордону через пандемію.

На фотографіях Кім в кремовому костюмі махає з балкона присутнім військам і глядачам. "KCNA" повідомило, що Рі Іль Хван, член Політбюро правлячої Робочої партії, виступив з промовою під час параду. Він сказав, що уряд Північної Кореї буде продовжувати зміцнювати обороноздатність і "твердо захищати гідність і фундаментальні інтереси нашого народу і вирішувати все самостійно, спираючись на власні сили".

"Ми не повинні переоцінювати зовнішню політику або переговорні сигнали параду, які в першу чергу націлені на внутрішню політичну аудиторію", — сказав Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень в Сеульському жіночому університеті Іхва. "Парад покликаний продемонструвати силу і підняти бойовий дух під час карантину".

Попередні нічні паради не транслювати в прямому ефірі, але через кілька годин по державному телебаченню була показана записана трансляція.

Корейське центральне інформаційне агентство повідомило про парад через кілька годин після того, як Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що уважно стежить за парадом на Півночі.

На тлі тупика в дипломатії з США Кім і його впливова сестра підкреслили, що Північна Корея посилить свої можливості ядерного стримування і превентивного удару, вимагаючи, щоб Вашингтон відмовився від своєї "ворожої" політики. Тут мається на увазі збереження санкцій США і відмова визнати Північну Корею як ядерну державу.

Минулого місяця Кім Е Чен (сестра Кім Чен Ина — прим. ред.) виступила з критикою на адресу Сполучених Штатів і Південної Кореї за продовження спільних військових навчань, які, за її словами, стали "найяскравішим виразом ворожої політики США".

Вона і інший високопоставлений північнокорейський чиновник пригрозили контрзаходами (вони не уточнили, якими саме), в результаті яких союзники зіткнуться з "кризою безпеки".