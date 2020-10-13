Новейший танк, ракеты и много другого: каким оружием будет воевать Северная Корея (Фото, Видео)

Власти КНДР 10 октября, в годовщину основания Трудовой партии Кореи (ТПК), провели масштабный парад военной техники, на котором показали несколько новых образцов военной техники.

Страна отметила "день рождения" партии множеством концертов и фестивалей, а сама торжественная церемония была воспринята в регионе как событие, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын передал послание отечественной и зарубежной аудитории.

На параде впервые с 2018 года были показаны баллистические ракеты и клоны военной техники США, Японии и России.

Военная промышленность Северной Кореи практически полностью скопировала известные мировые образцы современной бронетехники.

В ходе парада были представлены ЗРК нового типа, основной боевой танк, машина огневой поддержки и легкая бронированная машина.

Самый большой ажиотаж в СМИ конечно же вызвала новая баллистическая ракета, которая является продолжением серии Hwasong. Ее прокатили по Пхеньяну на массивном шасси с 11 осями.

Также КНДР показала новейший основной боевой танк, который удивительным образом напоминает российскую "Армату"

Также был показан легкий бронеавтомобиль, до боли напоминающий японский Komatsu LAV.

Также были замечены новые тяжелые бронеавтомобили, в которых узнаются черты американских Stryker.

То, как проходил парад в КНДР можно посмотреть в видео ниже:

Как сообщалось ранее, 29 сентября, во время выступления перед Генассамблеей ООН, посол КНДР Ким Сон заявил о наличии у его страны "надежного и эффективного средства сдерживания военной угрозы".