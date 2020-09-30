КНДР получила "надежное средство сдерживания войны" и теперь будет отстраивать экономику

Во вторник, 29 сентября, во время выступления перед Генассамблеей ООН, посол КНДР Ким Сон заявил о наличии у его страны "надежного и эффективного средства сдерживания военной угрозы".

"Опираясь на свою надежную гарантию защиты безопасности государства и народа, КНДР теперь направляет все свои усилия на строительство экономики", - заявил он.

Тем не менее, он признал, что международные санкции повлияли на темпы экономического развития, посетовав на отсутствие "благоприятной для строительства экономики внешней среды".

Он сказал, что КНДР все еще угрожает военная техника, вроде используемых на Корейском полуострове истребителей-невидимок, и "все виды ядерных средств поражения, которые нацелены непосредственно на КНДР".

"Подлинный мир можно гарантировать только тогда, когда страна обладает абсолютной силой, способной предотвратить войну. Поскольку мы получили надежное и эффективное средство сдерживания для самообороны, мир и безопасность Корейского полуострова и региона теперь надежно защищены", - сказал Ким.

Независимые наблюдатели за санкциями ООН в августе оповестили Совет Безопасности ООН , что Северная Корея не думает сворачивать свою программу создания ядерного оружия. Несколько стран считают, что она "вероятно разработала миниатюрные ядерные устройства, которые поместятся в боеголовки баллистических ракет".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встречались трижды с 2018 года, но не смогли добиться прогресса в вопросах отказа КНДР от ядерного оружия и о прекращении действия санкций.