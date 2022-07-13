Боевиков "ДНР" признало еще одно ядерное государство: Пушилин похвастался

Северная Корея признала донецких террористов

В среду, 13 июля, на 140-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала так называемую "ДНР".

Об этом заявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин на своем telegram-канале. Террорист поблагодарил народ Северной Кореи за "весомую поддержку Донбасса".

По словам главаря псевдореспублики это решение "станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики", а двустороннее партнерство "увеличит географию торговли для предприятий государств".

"Международный статус "ДНР" и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — написал Пушилин.

В сети также распространяется фото, на котором "посол ДНР" получает "бумажку" о признании со стороны КНДР от представителя Северной Кореи.

Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручает "послу ДНР" в рф Ольге Макеевой документ о признании "ДНР"

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Напомним, первым о признании "ДНР" заявил президент рф владимир путин 21 февраля. Спустя несколько дней россия напала на Украину с нескольких сторон. В конце июня Сирия решила признать "независимость и суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".