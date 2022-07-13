Война — день 140: переговоры с россией в Стамбуле, "хлопки" на складах оккупантов

Оперативно о главном за 13 июля

Украинские защитники на протяжении 140 дней ведут ожесточенные бои с российскими захватчиками. Оккупанты пытаются пробиться к Северску (Донецкая область), а также усиливают обстрелы по всей линии фронта. ВСУ точечными ударами продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие важные цели врага. Большой "хлопок" произошел в Новой Каховке, где захватчики признали потери. Кроме того, под Мелитополем горела база захватчиков. У оккупантов даже началась истерика из-за этого. В Украине подтвердили, что 13 июля в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча с Турцией, ООН и рф по вывозу украинского зерна.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 13 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В оккупированном Луганске "прилеты", произошел пожар.

С новостями за 10 июля можно ознакомиться в сводке: "Война — день 137: штурм оккупантов захлебнулся, контратака ВСУ на Херсонщине все ближе".

О событиях за 11 июля можно прочитать в статье: "Война — день 138: Украина готовится деоккупировать Юг, "хлопки" на оккупированном Донбассе".

С информацией за 12 июля можно ознакомиться в материале: "Война — день 139: ВСУ уничтожают склады российских войск на оккупированных территориях".