Оккупанты могут попытаться создать новый "котел": свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстрел по всей линии разграничения и вглубь страны

Российские войска перегруппировываются, обстреливают украинские районы вдоль фронта и проводят локальные атаки — в Институте изучения войны считают, что продолжается оперативная пауза. Она значит, что масштабных наступлений не ведется, а нынешние действия — подготовка к ним.

Почти все локальные атаки, как сообщают американские исследователи, безуспешны. Они отмечены севернее Славянска, восточнее Северска и севернее Харькова.

На южном направлении аналитики отметили фальшивую атаку россиян на захваченную АЭС в Энергодаре, а также систематическую отработку ВСУ по складам боеприпасов оккупантов и гибель российских офицеров.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты атаковали к северу от города по земле в сторону Довгенького, Мазановки, Краснополья и Долины. Также атаковали ближе к Маякам и Ивановке — по разные стороны трассы Е40. Исследователи считают, что поскольку лобовая атака не удалась, оккупанты могут попытаться окружить украинские силы с юга от трассы. Такую попытку затрудняют водные преграды местности. Обстрелы на запад, северо-запад и северо-восток от города продолжаются. Считается, что удары по районам могут создавать условия для нападения на Славянск и Краматорск.

Северск

Росвойска попытались провести ограниченное наступление, понесли потери во время штурма Спорного и Ивано-Дарьевки, но отступили, при этом Григорьевка к северо-востоку от Северска в руках врага. Обстрелы продолжаются.

Бахмут

Северо-восточнее, восточнее и южнее Бахмута продолжается обстрел с авиации и артиллерии. Враг пытается улучшить тактическое положение.

Севернее и западнее Донецка продолжаются обстрелы. Оккупанты пытаются задержать украинские силы в Авдеевке.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты снова безуспешно атаковали Деменьтевку — так упорно наступать на село их, вероятно, заставляет желание сорвать контратаки Украины из Прудянки в Цуповку. По Харькову и ближним населенным пунктам продолжают вести огонь. Идут позиционные бои.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Российские ДРГ пытаются проникнут на подконтрольную Украине территорию, пока артиллерия и авиация рф обстреливают настеленные пункты вдоль линии разграничения, а также в Николаеве. В Мелитополе активизировались враги — отмечены колонны с военным грузовиками. В Энергодаре слышали взрывы со стороны АЭС и коллаборанты обвиняют Украину в провокациях. При этом выезд на подконтрольную территорию через Васильевку оккупанты закрыли, как и мешают выехать жителям из других мест.

Удары украинских сил по складам боеприпасов продолжаются, также после удара по российской базе в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии рф недосчитались командования.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", под Мелитополем нанесли удар по еще одной базе оккупантов, а после удара по Шахтерску сообщили о гибели важных офицеров. Тем временем Украина может получить еще больше оружия от союзников.