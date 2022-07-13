Укр

Оккупанты могут попытаться создать новый "котел": свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
316
Украинские военные Новость обновлена 13 июля 2022, 06:53
Украинские военные

Враг продолжает обстрел по всей линии разграничения и вглубь страны

Российские войска перегруппировываются, обстреливают украинские районы вдоль фронта и проводят локальные атаки — в Институте изучения войны считают, что продолжается оперативная пауза. Она значит, что масштабных наступлений не ведется, а нынешние действия — подготовка к ним.

Почти все локальные атаки, как сообщают американские исследователи, безуспешны. Они отмечены севернее Славянска, восточнее Северска и севернее Харькова.

На южном направлении аналитики отметили фальшивую атаку россиян на захваченную АЭС в Энергодаре, а также систематическую отработку ВСУ по складам боеприпасов оккупантов и гибель российских офицеров.

Карта боевых действий 13 июля Украина
Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты атаковали к северу от города по земле в сторону Довгенького, Мазановки, Краснополья и Долины. Также атаковали ближе к Маякам и Ивановке — по разные стороны трассы Е40. Исследователи считают, что поскольку лобовая атака не удалась, оккупанты могут попытаться окружить украинские силы с юга от трассы. Такую попытку затрудняют водные преграды местности. Обстрелы на запад, северо-запад и северо-восток от города продолжаются. Считается, что удары по районам могут создавать условия для нападения на Славянск и Краматорск.

Северск

Росвойска попытались провести ограниченное наступление, понесли потери во время штурма Спорного и Ивано-Дарьевки, но отступили, при этом Григорьевка к северо-востоку от Северска в руках врага. Обстрелы продолжаются.

Бахмут

Северо-восточнее, восточнее и южнее Бахмута продолжается обстрел с авиации и артиллерии. Враг пытается улучшить тактическое положение.

Севернее и западнее Донецка продолжаются обстрелы. Оккупанты пытаются задержать украинские силы в Авдеевке.

Карта боевых действий 13 июля Донбасс
Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты снова безуспешно атаковали Деменьтевку — так упорно наступать на село их, вероятно, заставляет желание сорвать контратаки Украины из Прудянки в Цуповку. По Харькову и ближним населенным пунктам продолжают вести огонь. Идут позиционные бои.

Карта боевых действий 13 июля Харьков
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Российские ДРГ пытаются проникнут на подконтрольную Украине территорию, пока артиллерия и авиация рф обстреливают настеленные пункты вдоль линии разграничения, а также в Николаеве. В Мелитополе активизировались враги — отмечены колонны с военным грузовиками. В Энергодаре слышали взрывы со стороны АЭС и коллаборанты обвиняют Украину в провокациях. При этом выезд на подконтрольную территорию через Васильевку оккупанты закрыли, как и мешают выехать жителям из других мест.

Удары украинских сил по складам боеприпасов продолжаются, также после удара по российской базе в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии рф недосчитались командования.

Карта боевых действий 13 июля Херсон
Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", под Мелитополем нанесли удар по еще одной базе оккупантов, а после удара по Шахтерску сообщили о гибели важных офицеров. Тем временем Украина может получить еще больше оружия от союзников.

Теги:
#Карта #Славянск #Северск