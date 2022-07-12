Испания может передать Украине десятки танков Leopard-2 и бронетранспортеров: подробности

Правительство Испании пока только рассматривает возможность передачи

Испанские власти заявили о готовности к переговорам по поставкам оружия для Украины для защиты от российских захватчиков. Речь идет о танках и бронетранспортерах, которые уже хорошо известны Вооруженным силам Украины.

Об этом во вторник, 12 июля, сообщило Infodefensa TV, отметив, что речь идет о десяти боевых танках Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113.

Отмечается, что Минобороны Испании в настоящее время изучает возможность передачи этих видов вооружения украинской стороне, ведь официальный Киев неоднократно призывал страны Запада предоставить дополнительную военную помощь для защиты от страны-агрессора.

"Это решение станет поворотным моментом по виду помощи, которую правительство (Испании — ред.) было готово предоставить Владимиру Зеленскому, поскольку до сих пор это ограничивалось в основном оборонными материалами, вплоть до того, что было приказано вернуть 30 военных грузовиков с 200 тоннами боеприпасов в июле в прошлом году из порта Гдыня на украинскую границу", — сообщает издание.

Ранее известно, что передача оружия Украине будет по схеме треугольника. То есть, как только танки Leopard 2А4 и БТР M113 перейдут в собственность нашей страны, модернизация и их обновление будет осуществляться на средства украинского правительства в Испании. Также будут привлекаться финансы Европейского фонда Мира ЕС. Для этого Украина должна будет подписать контракт с испанскими компаниями, а потом оружие попадет на передовую к нашим военным.

Leopard 2A4 — самая распространенная версия семейства танков Leopard 2 с автоматической системой пожаротушения, цифровой системой контроля огня для новых типов боеприпасов, а также улучшенной башней с плоской титановой броней.

Танки Leopard 2A4

БТР M113 – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

БТР M113

Ранее "Телеграф" сообщал, что 50 стран мира вызвались помочь Украине в противостоянии кровавой агрессии россии и отправить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, около полтысячи систем артиллерии и другое мощное оружие.