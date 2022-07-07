На Херсонщине отбили наступление оккупантов: свежие карты боев в Украине
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Враг может накапливать силы перед большим наступлением
Российские войска продолжают атаковать Украину с востока и юга, не прекращая штурмовать в сторону Славянска, Северска, Бахмут.а Не оставляют попыток вернуть позиции в Харьковской и Херсонской области. Но в поведении минобороны россии исследователи института изучения войны увидели признаки оперативной паузы.
Как отмечают специалисты, она не подразумевает прекращения боев, но враг может ограничиться небольшим наступлением в надежде создать условия для масштабной атаки или накопить силы. Их могут собирать за тысячу км от Украины — в Мулино Нижегородской области, где по сведениям, формируется новая воинская часть.
Украинские военные тем временем отбивают атаки на северо-западе Херсонской области и создают условия для контрнаступления на Херсон.
Восток Украины
Славянск
Со стороны Изюма и Лимана продолжаются атаки оккупантов в сторону Славянска. Враг пытается двигаться от Харьковской к Донецкой области и находится примерно в 16 км к северу от города. Со стороны Лимана росвойска обстреливают вокруг Райгородка (восточнее Славянска).
Северск
В сторону Северска оккупанты двигаются с запада от Лисичанска. Бои идут в районах Спорного, Верхнекаменского, Григоровки и Белогоровки — максимальная близость с востока — 5 км. На юг от Северска наносят удары из артиллерии и с авиации.
Бахмут
Бахмут атакуют с юга, украинские военные отбили атаки в районе Луганского, Новолуганского и Вершины — все вблизи трассы. По Бахмуту враг бьет из артиллерии. Это свидетельствует о подготовке к штурму города.
В районе Донецка обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжается, но наступлений не зафиксировали.
Харьков
Росвойска наступали в сторону Сосновки, Светличного, Питомника, бои, вероятно, идут в 20 км от Харькова. Город и область — под обстрелом.
Юг Украины
Оккупанты безуспешно пытались атаковать на северо-западе Херсонской области и продолжают обстреливать позиции. Наступление оккупантов остановили в сторону Лозового, на границе с Николаевской областью и на восточном берегу Ингульца. Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.
На картах пожаров видно множество очагов возгорания после обстрелов на границе Херсонской области и в Запорожской.
Как ранее писал "Телеграф", продвижение россии на востоке Украины советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает российским провалом, ведь атака на два города заняла у рф 90 дней.
Арестович также назвал примерную длительность войны в Украине — речь идет о годах.