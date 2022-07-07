На Херсонщине отбили наступление оккупантов: свежие карты боев в Украине

Враг может накапливать силы перед большим наступлением

Российские войска продолжают атаковать Украину с востока и юга, не прекращая штурмовать в сторону Славянска, Северска, Бахмут.а Не оставляют попыток вернуть позиции в Харьковской и Херсонской области. Но в поведении минобороны россии исследователи института изучения войны увидели признаки оперативной паузы.

Как отмечают специалисты, она не подразумевает прекращения боев, но враг может ограничиться небольшим наступлением в надежде создать условия для масштабной атаки или накопить силы. Их могут собирать за тысячу км от Украины — в Мулино Нижегородской области, где по сведениям, формируется новая воинская часть.

Украинские военные тем временем отбивают атаки на северо-западе Херсонской области и создают условия для контрнаступления на Херсон.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Со стороны Изюма и Лимана продолжаются атаки оккупантов в сторону Славянска. Враг пытается двигаться от Харьковской к Донецкой области и находится примерно в 16 км к северу от города. Со стороны Лимана росвойска обстреливают вокруг Райгородка (восточнее Славянска).

Северск

В сторону Северска оккупанты двигаются с запада от Лисичанска. Бои идут в районах Спорного, Верхнекаменского, Григоровки и Белогоровки — максимальная близость с востока — 5 км. На юг от Северска наносят удары из артиллерии и с авиации.

Карта NASA по пожарам в районе Райгородка (слева) и Северском районе

Бахмут

Бахмут атакуют с юга, украинские военные отбили атаки в районе Луганского, Новолуганского и Вершины — все вблизи трассы. По Бахмуту враг бьет из артиллерии. Это свидетельствует о подготовке к штурму города.

В районе Донецка обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжается, но наступлений не зафиксировали.

Карта боев на востоке

Харьков

Росвойска наступали в сторону Сосновки, Светличного, Питомника, бои, вероятно, идут в 20 км от Харькова. Город и область — под обстрелом.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты безуспешно пытались атаковать на северо-западе Херсонской области и продолжают обстреливать позиции. Наступление оккупантов остановили в сторону Лозового, на границе с Николаевской областью и на восточном берегу Ингульца. Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.

На картах пожаров видно множество очагов возгорания после обстрелов на границе Херсонской области и в Запорожской.

Данные NASA о пожарах на юге Украины, Херсонщина - слева

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", продвижение россии на востоке Украины советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает российским провалом, ведь атака на два города заняла у рф 90 дней.

Арестович также назвал примерную длительность войны в Украине — речь идет о годах.