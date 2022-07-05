россия выбрала новые цели на востоке: свежие карты боев в Украине

Оккупанты активизировались под Изюмом

Западное оружие уже эффективно работает в Украине, включая реактивные системы HIMARS — они поражают военные объекты оккупантов глубоко в тылу, а также дают новые возможности в обороне. Их можно использовать во время оперативной паузы, на которую россия может пойти после захвата Лисичанска.

Согласно мнению исследователей Института изучения войны, оккупанты готовятся наступать на Бахмут и Северск, и для этого продолжают атаки на восток от Бахмута. Над захваченной частью Луганщины укрепляется контроль врага.

На других военных направлениях без существенных изменений — враг безуспешно атакует к северу от Харькова и страдает от действий украинских партизан на юге страны.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Войска оккупанта укрепляются на захваченной территории в районе Лисичанска, Северодонецка, Белогоровки. Есть признаки начала установки административного контроля. Восточнее Бахмута продолжаются наступательные действия, которые являются подготовкой к наступлению на Бахмут и Северск. Вероятно, оккупантов продолжат попытки двигаться на запад от трассы Бахмут-Лисичанск. Под атакой россиян Берестовое, район Угледарской ТЭС, Васильевки, Спорного, Клинового, Майорска.

Юго-западнее Донецка враг пошел на штурм, россияне заняли высоты возле Новоселовка второй в 10 км от Авдеевки. Они используют ее для огневого контроля, отмечают эксперты.

На Славянском направлении оккупантам удалось продвинуться в Мазановке, снова под атакой были Богородичное и Долина. Перекидывание группировки от Изюма в Снежковку, о котором сообщалось ранее, может сигнализировать об возобновлении атак в сторону Барвенково.

Карта боев и линии фронта на Донбассе

Харьков

Успехов у россии на этом направлении нет, оккупанты атаковали Прудянку и Сосновку (до 10 км от границы). Областной центр и населенные пункты области под постоянным огнем оккупантов.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Оккупанты пытаются вернуть свои позиции в освобожденных селах — Ивановке, Потемкино, Мирном. Идут интенсивные обстрелы по всей линии фронта на юге. Увеличилось количество авианалетов. Также исследователи отметили, что целью партизан могут быть железнодорожные пути возле Мелитополя — они не единожды наносили удары по этой части инфраструктуры.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что советник главы ОП Алексей Арестович назвал продвижение россии в Луганской области последним успехом их армии и выразил сомнение в возможности захвата еще городов оккупантами.

Но уповать только на поставки западного оружия не стоит — их темпы пока недостаточны, чтобы покрыть потребности украинской армии и тому есть объективные причины.