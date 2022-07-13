Переговоры по зерну в Стамбуле: стали известны первые подробности

Стороны общались более трех часов

В среду, 13 июля, на 140-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о позитивном результате четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле.

Об этом сообщает офис генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша, передает РИА Новости.

"Я не буду забегать вперед своего руководителя. Генеральный секретарь скоро встретится с вами. Но важно отметить, что мы считаем, что это нечто позитивное", — сообщили в офисе Гутерриша.

Также в Офисе генсека ООН добавили, что сделают заявление в 21:00 (время киевское) касательно стамбульских переговоров по "зерновому вопросу". К слову, сами переговоры длились около 3 с половиной часов. Напомним, на встрече присутствовали представители Украины, рф, Турции и ООН.

В то же время reuters сообщает, что россия соглашается на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения рф по поводу контрабанды оружия.

Напомним, проблема разблокирования украинских портов и вывоза зерна не первый месяц остается топ-темой для всего мира, ведь на кону угроза масштабного голода. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские захватчики заблокировали в наших портах 22 миллиона тонн зерновых. Российский диктатор владимир путин блокирует поставки и использует это, чтобы Запад снял санкции с рф. Более того, оккупанты попросту крадут украинское зерно, обещая его "дружественным странам".