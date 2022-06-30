Оккупанты вывезли тысячи тонн зерна из Бердянска и сделали циничное заявление

Краденное украинское зерно передадут "дружественным странам"

Российские оккупанты вывезли из временно оккупированного Бердянска первое судно с тысячами тоннами зерна.

Об этом утром в четверг, 30 июня, со ссылкой на оккупационные "власти" временно неподконтрольных Украине районов Запорожской области информируют российские пропагандисты.

"Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно с 7 тыс тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны", — говорится в сообщении.

Также оккупанты добавили, что на сегодняшний день бердянский порт и бухта якобы полностью безопасны, а сухогруз с зерном сопровождают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота рф.

Стоит заметить, что ранее россия не могла украсть украинское зерно, поскольку порт был заминирован, — в связи с этим последние месяцы в районе бердянского порта проводились работы по разминированию и регулярно гремели взрывы.

Как сообщал "Телеграф", рф системно ведет работу по созданию в Украине нового голодомора. Для этого уже не первый месяц из временно оккупированных районов вывозится зерно в Крым, а оттуда кораблями в другие страны.

Также обстреливаются поля и сельхозпредприятия. Только утром 30 июня был уничтожен склад с 40 тоннами зерна под Кривым Рогом.