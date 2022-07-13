Переговори щодо зерна у Стамбулі: стали відомі перші подробиці

Сторони спілкувалися понад три години

У середу, 13 липня, на 140-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про позитивний результат чотиристоронніх переговорів щодо зерна в Стамбулі.

Про це повідомляє офіс генерального секретаря Організації об’єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріша, передає РИА Новости.

"Я не забігатиму вперед свого керівника. Генеральний секретар скоро зустрінеться з вами. Але важливо зазначити, що ми вважаємо, що це щось позитивне", — повідомили в офісі Гутерріша.

Також в Офісі генсека ООН додали, що зроблять заяву о 21:00 (час київський) щодо стамбульських переговорів по "зерновому питанню". До речі, самі переговори тривали близько 3,5 годин. Нагадаємо, на зустрічі були присутні представники України, росії, Туреччини та ООН.

Водночас reuters повідомляє, що Росія погоджується на перемир’я на час руху вантажів, а Туреччина за підтримки ООН перевіряє кораблі, щоб розсіяти побоювання рф з приводу можливої контрабанди зброї.

Нагадаємо, проблема розблокування українських портів та вивезення зерна не перший місяць залишається топ-темою для всього світу, адже на кону загроза масштабного голоду. За словами президента України Володимира Зеленського, російські загарбники заблокували у наших портах 22 мільйони тонн зернових. Російський диктатор володимир путін блокує поставки й використовує це, щоб Захід зняв санкції з рф. Щобільше, окупанти просто крадуть українське зерно, обіцяючи його "дружнім країнам".