Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса про російську блокаду портів України спеціально для "Телеграф"

В Анкарі відбулися переговори між міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та очільником МЗС росії, яка напала на Україну, Сергієм Лавровим. Серед іншого обговорювали забезпечення проходу суден із зерном через заміновану акваторію.

По зерну поки що все не ясно. Але основні сценарії такі.

Перший — сторони не домовляться. І в такому разі вся ця тема зведеться до нуля (через позицію росії чи України). Вчорашні заяви лаврова говорили про те, що рф готова загалом на схему, яку раніше запропонувала Туреччина.

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Друга — сторони домовляться. І я поки що не бачу, чому це неможливо. В принципі, і Туреччина, і росія, і Україна плюс-мінус погоджуються з тією схемою, яку запропонувала Анкара. Але, звісно, є нюанси. І основний, схоже, пов’язаний із розмінуванням портів. Хто це робитиме — і чи потрібно це робити. Україна наголошує, що розмінування портів може потенційно знизити обороноздатність Одеси. І це справедливе зауваження. І, звичайно, в умовах бойових дій, що продовжуються в Україні, це буде, напевно, найскладніше питання. Але сторонам доведеться його вирішити, перш ніж домовитися щодо "зернового коридору".

Поки що можна сказати, що зернова тема не надто "злетіла". Принаймні ми не знаємо, до чого наразі прийшли росія та Туреччина. Очевидно обговорювали цю тему. Але, мабуть, зараз буде ще один раунд човникової дипломатії, щоби зрозуміти ще й позицію України та інших зовнішніх гравців.

Щодо Сирії — тут дедалі зрозуміліше. Судячи з заяв лаврова та Чавушоглу, Туреччина отримала добро від рф на вторгнення до північної Сирії. Але, можливо, там були певні домовленості, пов’язані з тим, щоб турецькі війська не чіпали деякі райони, які особливо важливі для росії. Зокрема, стратегічну трасу М-4, яка по суті пов’язує між собою північні, центральні та південні райони Сирії, а також Сирію зі східним її кордоном.