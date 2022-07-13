Війна — день 140: переговори з росією в Стамбулі, "бавовна" на складах окупантів
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Оперативно про головне за 13 липня
Українські захисники протягом 140 днів ведуть запеклі бої із російськими загарбниками. Окупанти намагаються пробитися до Сіверська (Донецька область), а також посилюють обстріли по всій лінії фронту. ЗСУ точковими ударами продовжують знищувати склади боєприпасів та інші важливі цілі ворога. Велика "бавовна" сталася у Новій Каховці, де загарбники визнали втрати. Крім того, під Мелітополем горіла база загарбників. У окупантів навіть почалася істерика через це. В Україні підтвердили, що 13 липня у Стамбулі відбудеться чотиристороння зустріч із Туреччиною, ООН та рф по вивезенню українського зерна.
У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 13 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.
00:00 В окупованому Луганську "прильоти", сталася пожежа.
З новинами за 10 липня можна ознайомитися у зведенні: "Війна — день 137: штурм окупантів захлинувся, контратака ЗСУ на Херсонщині дедалі ближче".
Про події за 11 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 138: Україна готується деокупувати Південь, "бавовна" на окупованому Донбасі".
З інформацією за 12 липня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 139: ЗСУ знищують склади російських військ на окупованих територіях".