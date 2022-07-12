Окупанти намагаються окопуватися, але отримують "по зубах": карта та відео боїв в Україні

Росіяни посилюють обстріли

Окупанти всі намагаються прорвати українську оборону, але це не вдається — вони відкривають вогонь по містах. Так, на північному сході знову обстріляно Харків, Руські Тішки, Безруки, Золочів та інші населені пункти Харківської області.

У Дементіївці ворог намагався не лише поливати вогнем, а й прорватися штурмом. Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ спробу жорстко придушили.

Подолати опір українських військових намагалися і на Слов’янському напрямі — штурмували українські позиції, щоби покращити тактичне становище в районах Мазанівки, Іванівки, Долини. Дії ворога були невдалими – його відкинули назад.

Карта боїв на Слов’янському напрямі

Також ворог активніше поводиться на Бахмутському та Новопавлівському напрямках — він намагається покращити тактичне становище. Для цього посилює обстріли та використовує штурмову та армійську авіацію. Як зазначають у Генштабі, у деяких районах зводить фортифікації на передових позиціях.

На інших напрямках на сході та півдні України ведеться посилений обстріл українських позицій та інфраструктури населених пунктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує атакувати за різними напрямками. Згідно з картами бойових дій, на півдні ворог веде оборонні бої, а на сході може націлитись на Краматорськ.