Росіяни влаштували у Харкові "справжнє пекло", є жертви: фото та відео з місця обстрілу

Місцеві жителі кажуть, що давно у місті не було так голосно

Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову в ніч на понеділок, 11 липня, але їм цього виявилося недостатньо, і вони продовжили обстріл, — спочатку повідомлялося, що його вели з реактивних систем залпового вогню, пізніше стало відомо, що це все ж таки знову були ракети.

У місті чули вже низку вибухів, вирують пожежі. Місцева влада закликає мешканців Харкова та області не виходити з дому без необхідності.

"Харків. Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", — повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

UPD 11:20 - За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули.

"Жителі Харкова та області, без потреби не знаходитесь на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно", — закликає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як можна бачити по фото та відео з місць "прильотів", масштаби пошкоджень серйозні. Місцеві канали пишуть, що попередньо влучили і по житловим будинкам. Над містом дуже багато чорного диму.

Місця "прильотів" зі зрозумілих причин поки що не озвучують

Дим видно з різних районів

Кажуть, що є кілька вогнищ займання

Над Харковом дим від пожеж на місці "прильотів"

Деяким харків’янам вдалося зняти на відео моменти "прильотів" по місту:

Варто зауважити, що росіяни різко посилили обстріл Харкова в останні дні.

Як повідомляв "Телеграф", американські військові експерти вважають, що росія не відмовилася від планів створити так звану "хнр" на окупованих територіях Харківщини.