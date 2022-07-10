Аналітики ISW озвучили плани російських окупантів щодо Харківщини

Через регулярні невдачі на багатьох ділянках фронту ворог вирішив вдатися до іншої тактики

Харківська область, яка регулярно обстрілюється російськими військами, може стати новим предметом інтересу Кремля. Про це свідчать швидкі в своїх зміназ плани невизнаної "влади", що була самопроголошена в тимчасово окупованій частині регіону.

Такий висновок роблять аналітики Інституту вивчення війни (США), відстеживши повідомлення кількох останніх днів, серед яких і заяви про Харківщину, як "невід’ємну частину російської землі", та подання нової "символіки" області. Це все говорить про плани загарбників створити на цій території щось на кшталт т.зв. "Харківської народної республіки".

Експерти стверджують, що поставлені росіянами в управління колаборанти вже презентували новий "прапор" області, який містить частину герба Харківської губернії, що існувала за часів Російської імперії у XVIII столітті. Серед найпізнаваніших елементів — кремлівський двоголовий орел.

Представлений окупантами прапор т.зв. "ХНР"

Також варто зазначити, що буквально днями в окупованій частині Харківщини росіянами було проголошено "військово-цивільну адміністрацію". Вже 8 липня на цій території оголосили "воєнний стан".

"Це ще раз вказує на те, що Кремль активно домагається легітимізації та зміцнення влади окупаційної "адміністрації" Харківської області для підтримки цієї ширшої територіальної мети", — пишуть фахівці ISW.

Те, що загарбники та колаборанти намагаються нав’язувати місцевим жителям давні символи, а також риторику імперської росії, є очевидною ознакою чергової анексії українських територій росією. Цілком імовірно, що вже найближчим часом окупанти заявлять про створення так званої "ХНР".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Харківщині активно обстрілюються освітні заклади. Ракетні удари були зафіксовані кількома школами обласного центру, а потім постраждав корпус одного з університетів Харкова. Під час останньої атаки загинула людина.