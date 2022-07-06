Без жертв не обійшлося: окупанти продовжують бомбардувати навчальні заклади Харкова (фото)

Атака сталася пізно вночі

Російські ворожі війська продовжують атакувати Харків різними видами снарядів. Так, у ніч на 6 липня за допомогою ракети було завдано удару по корпусу одного з вищих навчальних закладів міста. І це – після низки обстрілів харківських шкіл та гімназій напередодні.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі Київської окружної прокуратури міста Харкова. Її співробітники вже займаються досудовим слідством, досліджуючи факт порушення законів та звичаїв війни, що постійно демонструє російська сторона. Важливо те, що цього разу їхня провина призвела до смерті людини.

Загиблим виявився 40-річний мешканець Харкова, який працював у постраждалому корпусі навчального закладу сторожем. У чоловіка фактично не було шансів вижити — ракета завдала величезних руйнувань усьому будинку, залишивши подекуди одні руїни замість стін.

Відомо, що навчальний заклад знаходився у Київському районі міста.

Крім цього ракетні удари на собі відчули ще Основнянський і Новобаварський райони Харкова. У першому ракета влучила просто по відкритій території відкритою територією, а ось у другому було зруйновано адміністративну будівлю — вибухова хвиля пошкодила вікна, стіни та дах.

Нагадаємо, що критична інфраструктура у Харкові обстрілюється вже далеко не перший день. Часто це стає причиною чиєїсь травми або загибелі.