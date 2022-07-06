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Без жертв не обійшлося: окупанти продовжують бомбардувати навчальні заклади Харкова (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У російських загарбників зуб на українську освіту, адже у нас дітей не зомбують Новина оновлена 06 липня 2022, 13:38
У російських загарбників зуб на українську освіту, адже у нас дітей не зомбують

Атака сталася пізно вночі

Російські ворожі війська продовжують атакувати Харків різними видами снарядів. Так, у ніч на 6 липня за допомогою ракети було завдано удару по корпусу одного з вищих навчальних закладів міста. І це – після низки обстрілів харківських шкіл та гімназій напередодні.

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі Київської окружної прокуратури міста Харкова. Її співробітники вже займаються досудовим слідством, досліджуючи факт порушення законів та звичаїв війни, що постійно демонструє російська сторона. Важливо те, що цього разу їхня провина призвела до смерті людини.

Загиблим виявився 40-річний мешканець Харкова, який працював у постраждалому корпусі навчального закладу сторожем. У чоловіка фактично не було шансів вижити — ракета завдала величезних руйнувань усьому будинку, залишивши подекуди одні руїни замість стін.

Харків обстріли 6.07.2022
Харків обстріли 6.07.2022
Харків обстріли 6.07.2022

Відомо, що навчальний заклад знаходився у Київському районі міста.

Харків обстріли 6.07.2022
Харків обстріли 6.07.2022

Крім цього ракетні удари на собі відчули ще Основнянський і Новобаварський райони Харкова. У першому ракета влучила просто по відкритій території відкритою територією, а ось у другому було зруйновано адміністративну будівлю — вибухова хвиля пошкодила вікна, стіни та дах.

Нагадаємо, що критична інфраструктура у Харкові обстрілюється вже далеко не перший день. Часто це стає причиною чиєїсь травми або загибелі.

Теги:
#Харків #Обстріл #Ракета #Ракетний удар