Канада ухвалила ще одне рішення щодо "Північного потоку", яке може нашкодити Україні

Посол України в Канаді заявила, що рішення уряду її розчарувало

Уряд Канади, який кількома днями раніше говорив про розширення санкцій проти росії, здивував рішенням стосовно ремонту турбін російського газопроводу "Північний потік-1". Підприємство Siemens Energy звільнили від санкцій на 2 роки, що дає їм можливість лагодити обладнання "Газпрому" на території Канади.

Про це у середу, 13 липня, повідомило видання The Globe and Mail з посиланням на різні джерела в урядових колах. Зазначається, що угода канадської влади щодо ремонту російських турбін дозволить протягом 2-х років імпортувати та реекспортувати до шести одиниць техніки.

Видання пише, що це стало можливим після того, як МВС Канади звільнило німецьке промислове підприємство Siemens Energy в Монреалі від санкцій проти росії на два роки, що дало їм право регулярно ремонтувати, обслуговувати та відправляти турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1", який повністю контролюється "Газпромом" та російською владою.

Один з канадських чиновників зазначив, що домовленість з промисловим гігантом Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час.

На це рішення вже відреагувала посол України в Канаді Юлія Ковалів. Вона зазначила, що дуже розчарована таким рішенням, адже воно напряму стосується фінансування війни проти України.

"Доходи від газу та нафти безпосередньо підтримують російську армію. Вагатися навіть протягом двох років і показувати, що "Газпром" може отримати те, що він хоче, це небезпечний прецедент", — сказала вона.

У виданні додатково повідомили, що Siemens Canada відправлятиме турбіни для "ПП-1" до Німеччини, яка вже потім передаватиме їх російській владі. Такий непрямий маршрут, кажуть джерела, може дозволити канадському уряду заявити, що він не порушував санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 липня Канада також вирішила повернути Німеччині вже відремонтовану турбіну "Північного потоку-1", чим неабияк засмутила МЗС України. Наше відомство закликало партнерів переглянути рішення, адже ця турбіна значно знизила доходи "Газпрому", який фінансує війну проти України.