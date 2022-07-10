Україна засмучена: МЗС відреагувало на гучне рішення країни-союзника

Україна висловила невдоволення рішенням щодо "Північного потоку"

В Україні висловили розчарування тим, що Канада вирішила повернути до Німеччини відремонтовану турбіну газопроводу "Північний потік 1" та просить керівництво країни переглянути рішення.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Україна вдячна Німеччині та Канаді за введення вагомих санкцій проти росії, проте вважає, що москва може продовжувати постачання газу по "СП-1" і без турбіни.

У МЗС вважають, що її повернення є "підстроюванням санкційного режиму під забаганки росії", а також, що це призведе лише до того, що в кремлі лише зміцниться почуття власної безкарності.

У повідомленні зазначено, що компресорна станція газопроводу має кілька турбін, включаючи резервні, що дозволяє прокачувати газ у потрібних обсягах і без тої, яка зараз перебуває на ремонті в Канаді. Також зазначається, що "Газпром" відключив частину турбін без пояснення причин, через що обсяги поставленого газу знизилися.

Крім того, росія може прокачувати газ і альтернативними маршрутами, наприклад через Польщу або українську ГТС, особливо з урахуванням того, що потужності вона вже забронювала.

"Вимога росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування", — додали в МЗС і попередили, що якщо зараз "Газпром" доб’ється свого, то це призведе лише до подальшого використання енергоносіїв як елемент гібридної. війни Росії проти Європи.

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Як повідомлялося раніше, турбіна від компресорної станції газопроводу "Північний потік" знаходилася на ремонті в Канаді, проте через запровадження західних санкцій повернути її назад не вдалося.

У відповідь "Газпром" знизив пропускну спроможність газопроводу і скоротив подачу газу зі 167 млн кубометрів до 100 млн, у спробах натиснути на Німеччину.

Після цього Канада вирішила підіграти агресору на прохання Німеччини та схвалити рішення про виключення із санкційного режиму постачання турбін для газопроводу, в Україні вважають, що це може призвести до створення серйозного прецеденту.