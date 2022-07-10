Украина расстроена: МИД отреагировал на громкое решение страны-союзника

Украина выразила недовольство решением по "Северному потоку"

В Украине выразили разочарование тем, что Канада решила вернуть в Германию отремонтированную турбину газопровода "Северный поток 1" и просит руководство страны пересмотреть решение.

Как сообщает пресс-служба МИД, Украина признательна Германии и Канаде за введение веских санкций против россии, однако считает, что москва может продолжать поставки газа по "СП-1" и без турбины.

В МИД считают, что ее возвращение является "подстройкой санкционного режима под прихоти россии", а также, что это приведет лишь к тому, что в кремле лишь укрепится чувство собственной безнаказанности.

В сообщении указано, что компрессорная станция газопровода имеет несколько турбин, включая резервные, что позволяет прокачивать газ в нужных объемах и без той, которая в настоящее время находится на ремонте в Канаде. Также отмечается, что "Газпром" отключил часть турбин без объяснения причин из-за чего объемы поставленного газа снизились.

Кроме того, россия может прокачивать газ и по альтернативных маршрутах, например через Польшу или украинскую ГТС, особенно с учетом того, что мощности она уже забронировала.

"Требование россии по обязательному возвращению турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования", — добавили в МИД и предупредили, что в случае если сейчас "Газпром" добьется своего, то это приведет лишь к дальнейшему использованию энергоносителей в качестве элемента гибридной войны россии против Европы.

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Как сообщалось ранее, турбина от компрессорной станции газопровода "Северный поток" находилась на ремонте в Канаде, однако из-за введения западных санкций вернуть ее обратно не удалось.

В ответ "Газпром" снизил пропускную способность газопровода и сократил подачу газа со 167 млн кубометров до 100 млн, в попытках надавить на Германию

После этого Канада решила подыграть агрессору по просьбе Германии и одобрить решение об исключении из санкционного режима поставку турбин для газопровода, в Украине считают, что это может привести к созданию серьезного прецеденту.