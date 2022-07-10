Удар по целым секторам: Канада вводит новые масштабные санкции против россии

Канада планирует увеличить санкционное давление на ключевые сферы экономики россии

Канада, которая ввела санкции против многих россиян, планирует расширить список и на экономическую сферу.

Как сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, санкции будут распространяться на нефтяной, газовый, химический и производственный секторы. Поскольку именно на них приходится более 50% доходов федерального бюджета россии.

"Эти новые меры запретят канадским службам вносить вклад в производство товаров, произведенных в этих секторах", — говорится в официальном сообщении министерства.

Если говорить более подробно, запрет будет касаться наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов и транспорта, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

С момента введения этих санкций у канадского бизнеса будет 60 дней, чтобы заключить новые контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг уже без участия россиян.

"Канада непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Неоправданная война путина повлияла на миллионы в Украине и во всем мире. Поэтому мы будем продолжать нацеливаться на сокровищницу российского режима. Канада не ослабит давление на российский режим", — отметила Мелани Жоли.

Также в министерстве подсчитали, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 Канада ввела санкции против более 1150 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Напомним, Канада уже к концу лета направит еще 39 бронемашин производства американской компании General Dynamics в Украину.