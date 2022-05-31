Канада ввела новые санкции против любовницы путина и еще двух десятков россиян: кто в списке

Страны вводят новые санкции в ответ на вторжение президента россии владимира путина в Украину

Канада заявила о внедрении нового санкционного пакета против российской федерации, которая уже 97-й день ведет кровавую войну на украинских землях. В список ограничений попали четыре компании рф и 22 россиян, среди которых и гимнастка Алина Кабаева, якобы имеющая роман с президентом рф владимиром путиным.

Об этом во вторник, 31 мая, сообщили на официальном сайте правительства страны, хотя обновленный санкционный список датирован 27 мая.

Так, под жесткие ограничения со стороны Канады попали такие российские компании как "Инвестторгбанк", "Россельхозбанк"," Управляющая компания российского фонда прямых инвестиций", а также ООО "Управляющая компания российской венчурной компании".

Также санкции введены против двух дочерей российского олигарха Михаила Фридмана, который еще в первые дни полномасштабного вторжения россии высказался по поводу войны в Украине, подчеркнув, что считает ее трагедией.

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Санкции Канады против 22 граждан российской федерации

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими неделями ранее бывшая российская спортсменка Алина Кабаева, подозреваемая в личных связях с президентом рф владимиром путиным, попала в санкционный список Великобритании.

Также стоит напомнить, что западные страны размышляют об отмене части антироссийских санкций, чтобы богачи рф дистанцировались от российского диктатора путина и начали поддерживать Украину финансово.