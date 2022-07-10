Удар по цілим секторам: Канада вводить нові масштабні санкції проти росії

Канада планує збільшити санкційний тиск на ключові сфери економіки росії

Канада, яка вже запровадила санкції проти багатьох росіян, планує розширити список і на економічну сферу.

Як повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, санкції розповсюджуватимуться на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори. Оскільки саме на них припадає понад 50% доходів федерального бюджету росії.

"Ці нові заходи заборонять канадським службам робити внесок у виробництво товарів, вироблених у цих секторах", — йдеться в офіційному повідомленні міністерства.

Якщо говорити більш детально, то заборона стосуватиметься наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів і транспорту, комп’ютерного, електронного та електричного обладнання, а також машин.

З моменту введення в дії цих санкцій у канадського бізнесу буде 60 днів, щоб укласти нові контракти з цільовими галузями промисловості та послуг вже без участі росіян.

"Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Невиправдана війна Путіна вплинула на мільйони в Україні та в усьому світі. Тому ми продовжуватимемо націлюватися на скарбницю російського режиму. Канада не послабить в тиску на російський режим", — зазначила Мелані Жолі.

Також у міністерстві підрахували, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції проти понад 1150 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Нагадаємо, Канада вже до кінця літа направить іще 39 бронемашин виробництва американської компанії General Dynamics в Україну.