Канада ввела нові санкції проти коханки путіна та ще двох десятків росіян: хто у списку

Країни вводять нові санкції у відповідь на вторгнення президента росії володимира путіна в Україну

Канада заявила про впровадження нового санкційного пакета проти російської федерації, котра вже 97-ий день поспіль веде криваву війну на українських землях. До списку обмежень потрапили чотири компанії рф та 22 росіян, серед яких і гімнастка Аліна Кабаєва, котра нібито має роман із президентом рф володимиром путіним.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомили на офіційному сайті уряду країни, хоча оновлений санкційний список датований 27 травня.

Так, під жорсткі обмеження з боку Канади потрапили такі російська компанії як "Інвестторгбанк", "Россільгоспбанк", "Керуюча компанія російського фонду прямих інвестицій", а також ТОВ "Управляюча компанія російської венчурної компанії".

Також санкції запроваджені проти двох доньок російського олігарха Михайла Фрідмана, який ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії висловився щодо війни в Україні, наголосивши, що вважає її трагедією.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Санкції Канади проти 22 громадян російської федерації

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома тижнями раніше колишня російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку підозрюють у особистих зв’язках з президентом рф володимиром путіним, потрапила до санкційного списку Великої Британії.

Також варто нагадати, що західні країни роздумують про скасування частини антиросійських санкцій, аби багатії рф дистанціювалися від російського диктатора путіна та почали підтримувати Україну фінансово.