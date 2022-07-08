«Зрада» по-канадски: Германия и Канада сговариваются ослабить санкции для «Газпрома»

Санкции бьют все сильнее — россия хочет хитростью отменить часть санкций

Из-за санкций, вызванных российской агрессией против Украины, экономика оккупанта страдает с каждым днем, вплоть до закрытия стратегических предприятий.

Наиболее чувствительной и критически важной для санкций оказалась энергетическая отрасль экономики страны-агрессора, прежде всего направленная на экспорт, поступления с которого позволяют финансировать войну с Украиной.

В этот момент, как сообщает "Европейская правда", Канада решила подыграть агрессору по просьбе Германии и одобрить решение об исключении из санкционного режима поставку турбин для газопровода Nord Stream. Такое решение создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора и может привести в будущем к отмене самих санкций.

Незаменимые турбины для "газпрома"

Речь идет о турбинах, устанавливаемых на компрессорных станциях, занимающихся перекачкой природного газа. О проблеме с ними "газпром" заявил еще в середине июня, когда из-за несвоевременного возврата компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, пропускная способность "Северного потока" со 167 млн кубометров снизилась до 100 млн.

Как выяснил "Телеграф", данные работы должна была выполнить британская компания Industrial Turbine Company limited, являющаяся частью немецкой группы компаний Siemens AG, и имеющая свои ремонтные мощности как раз в Канаде, где из-за санкций турбины "газпрома" ремонтироваться теперь не могут.

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Но, как утверждает экономист Денис Довгополов на своем Телеграмм-канале, само заявление "Газпрома" о работе компрессорной станции "Портовая" больше напоминает отговорку при газовом шантаже, ведь на станции стоят 8 таких турбин, а на 14 июня работали только 3.

"В одновременный выход из строя 4 таких турбин (1 находится в плановом ремонте), не поверит ни один специалист", — цитирует он регламент по обслуживанию турбин на "Северном потоке".

Как сообщает "Европейская правда", именно под видом обеспечения работы компрессорных станций "Северного потока" Канада по предложению Германии может снять ограничения на ремонт и производство подобных турбин для нужд рф.

"Хитрый план" рф

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с россии санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Любопытно, что Украина еще раньше обращалась к канадскому правительству с техническими объяснениями о том, что у рф уже сейчас есть технические мощности для осуществления прокачки.

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Само письмо с объяснениями Минэнергетики отправило в Канаду еще 22 июня и проинформировал канадское правительство о том, что рф имеет техническую возможность безотлагательно и безвозмездно возобновить поставки. Это можно обеспечить транзитными поставками через украинскую территорию, которые законтрактованы рф, но сейчас ею не используются, а требования о снятия санкций нужны Москве для создания такого прецедента.

"Мы считаем критически важным действовать сообща, чтобы сохранять способность противодействовать монополитическому поведению и шантажу со стороны Газпрома", — призвал в письме министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Тем временем из-за газового шантажа рф цена природного газа в Европе выросла до 1900 долларов за 1000 кубометров, еще раньше в Украине заговорили о возможности приобретения природного газа в рамках ленд-лиза из США.