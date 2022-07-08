"Зрада" по-канадськи: Німеччина та Канада змовляються послабити санкції для "Газпрому"

Санкції б’ють дедалі сильніше — росія хоче хитрістю скасувати частину санкцій

Через санкції, викликані російською агресією проти України, економіка окупанта страждає з кожним днем, аж до закриття стратегічних підприємств.

Найбільш чутливою та критично важливою для санкцій виявилася енергетична галузь економіки країни-агресора, передусім спрямована на експорт, надходження з якого дозволяють фінансувати війну з Україною.

У цей момент, як повідомляє "Європейська правда", Канада вирішила підіграти агресору на прохання Німеччини та схвалити рішення про вилучення з санкційного режиму постачання турбін для газопроводу Nord Stream. Таке рішення створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора і може призвести у майбутньому до скасування самих санкцій.

Незамінні турбіни для "газпрому"

Йдеться про турбіни, що встановлюються на компресорних станціях, що займаються перекачуванням природного газу. Про проблему з ними "газпром" заявив ще в середині червня, коли через несвоєчасне повернення компанією Siemens (Німеччина) газоперекачувальних агрегатів з ремонту, пропускна спроможність "Північного потоку" зі 167 млн кубометрів знизилася до 100 млн.

Як з’ясував "Телеграф", дані роботи мала виконати британська компанія Industrial Turbine Company limited, яка є частиною німецької групи компаній Siemens AG, і має свої ремонтні потужності якраз у Канаді, де через санкції турбіни "газпрому" ремонтуватися тепер не можуть.

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Але, як стверджує економіст Денис Довгополов на своєму Телеграм-каналі, сама заява "Газпрому" про роботу компресорної станції "Портова" більше нагадує відмовку при газовому шантажі, адже на станції стоять 8 таких турбін, а на 14 червня працювали лише 3.

"У одночасний вихід з ладу 4 таких турбін (1 знаходиться у плановому ремонті), не повірить жоден фахівець", — цитує він регламент з обслуговування турбін на "Північному потоці".

Як повідомляє "Європейська правда", саме під виглядом забезпечення роботи компресорних станцій "Північного потоку" Канада на пропозицію Німеччини може зняти обмеження на ремонт і виробництво подібних турбін для потреб росії.

"Хитрий план" рф

Український уряд уже знає про наміри Канади погодитися з таким точковим зняттям з росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необґрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Цікаво, що Україна ще раніше зверталася до канадського уряду з технічними поясненнями про те, що росія вже має технічні потужності для здійснення прокачування.

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Сам лист із поясненнями Міненергетики відправив до Канади ще 22 червня і поінформував канадський уряд про те, що Росія має технічну можливість невідкладно та безоплатно відновити постачання. Це можна забезпечити транзитними поставками через українську територію, які законтрактовані оосією, але зараз нею не використовуються, а вимоги щодо зняття санкцій потрібні Москві для створення такого прецеденту.

"Ми вважаємо критично важливим діяти спільно, щоб зберігати здатність протидіяти монополітичній поведінці та шантажу з боку газпрому", — закликав у листі міністр енергетики України Герман Галущенко.

Тим часом через газовий шантаж росії ціна природного газу в Європі зросла до 1900 доларів за 1000 кубометрів, ще раніше в Україні заговорили про можливість придбання природного газу в рамках ленд-лізу зі США.