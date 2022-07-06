Все йде за планом: зупинка найбільшого в рф свинцевого заводу насмішила мережу

Щорічно "Фрегат" виробляє до 40 тисяч тонн свинцю та сплавів

В росії зупинив роботу найбільший завод із виробництва свинцю. У результаті впроваджених Заходом санкцій, Фрегат" тепер не може здійснювати експорт своєї продукції до інших країн, що викликало бурхливе обговорення в мережі.

Як пише одне з російських видань, така ситуація склала в результаті того, що Мінпромторг упродовж 1,5 місяці не видав жодної ліцензії на експорт металу з росії. На думку експертів, відомство заблокувало експорт через побоювання дефіциту свинцю для оборонної промисловості в межах країни.

"Поки призупинення роботи розраховане на один місяць. Будемо спостерігати, що буде далі з ліцензуванням. Будемо шукати ринки збуту", — повідомило представництво заводу.

Також зазначається, що наразі досить велика кількість підприємств, які працюють на території росії, або готуються до повного закриття, або йдуть на ремонти. Тому для того, аби не допустити повного припинення виробництва, аналітики висунули пропозицію розпочати закупівлю металу до держрезерву.

Користувачі мережі саркастично коментують зупинку роботи одного з найбільших заводів росії, мовляв, "все йде по плану". Дехто радить шукати російським заводам фінансових партнерів серед так званих дружніх країн, відзначивши, що їх у агресора не так вже й багато.

Є й такі, хто на тлі постійного інформаційного потоку російської пропаганди наголошує, що зупинка роботи заводу — це так звана "чергова перемога російської економіки над західними санкціями".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії через впровадження санкційних обмежень зупинив роботу єдиний в країні завод із виготовлення танків.