Все идет по плану: остановка крупнейшего в рф свинцового завода насмешила сеть

Ежегодно "Фрегат" производит до 40 тысяч тонн свинца и сплавов

В россии остановил работу крупнейший завод по производству свинца. В результате внедренных Западом санкций, "Фрегат" теперь не может осуществлять экспорт своей продукции в другие страны, что вызвало бурное обсуждение в сети.

Как пишет одно из российских изданий, такая ситуация сложилась в результате того, что Минпромторг в течение полутора месяцев не выдал ни одной лицензии на экспорт металла из россии. По мнению экспертов, ведомство заблокировало экспорт из-за опасений дефицита свинца для оборонной промышленности внутри страны.

"Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем наблюдать, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта", — сообщило представительство завода.

Также отмечается, что пока достаточно большое количество предприятий, работающих на территории россии, либо готовятся к полному закрытию, либо идут на ремонты. Поэтому для того, чтобы не допустить полного прекращения производства, аналитики выдвинули предложение начать закупку металла в госрезерв.

Пользователи сети саркастически комментируют остановку работы одного из крупнейших заводов рф, мол, "все идет по плану". Некоторые советуют искать российским заводам финансовых партнеров среди так называемых дружественных стран, отметив, что их у агрессора не так уж много.

Есть и такие, кто на фоне постоянного информационного потока российской пропаганды отмечает, что остановка работы завода — это так называемая "очередная победа российской экономики над западными санкциями".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии из-за внедрения санкционных ограничений остановил работу единственный в стране завод по изготовлению танков.