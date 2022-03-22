Санкции работают: в россии остановился единственный завод по сборке танков

россия испытывает трудности с производством новых танков

Из-за западных санкций, которые были введены против россии за ее вторжение в Украину, остановился единственный завод по серийной сборке таков в рф.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные предприятия занимались производством и ремонтом танков и другой бронированной техники на нужды российской армии и на экспорт.

Издание Defense Express, в свою очередь отмечает, что "Уралвагонзавод" является единственным в россии заводом по серийной сборке танков. Кроме того, проблемы на нем возникали и с ремонтом боевой техники.

Также сообщается, что у россиян возникли проблемы с иностранными комплектующими для производства новых танков.

Как сообщалось ранее, проблемы с логистикой у оккупационных войск заставляют российский режим идти на крайние меры. Например, в Ростове у учащихся начальной школы потребовали продукты и вещи первой потребности на нужды солдат, которые сейчас находятся в Украине.