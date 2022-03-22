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Санкції працюють: у росії зупинився єдиний завод зі збирання танків

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Уралвагонзавод" Новина оновлена 22 березня 2022, 02:15
"Уралвагонзавод"

росія зазнає труднощів із виробництвом нових танків

Через західні санкції, які були введені проти росії за її вторгнення в Україну, зупинився єдиний завод із серійного складання такий у Росії.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинено роботу підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябінського тракторного заводу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазначені підприємства займалися виробництвом та ремонтом танків та іншої броньованої техніки на потреби російської армії та на експорт.

Видання Defense Express, своєю чергою зазначає, що "Уралвагонзавод" є єдиним у росії заводом із серійного складання танків. Крім того, проблеми на ньому виникали з ремонтом бойової техніки.

Також повідомляється, що у росіян виникли проблеми з поставками іноземних комплектуючих для нових танків.

Як повідомлялося раніше, проблеми з логістикою в окупаційних військ змушують російський режим йти на крайні заходи. Наприклад, у Ростові в учнів початкової школи вимагали продукти та речі першої потреби на потреби солдатів, які зараз перебувають в Україні.

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#Росія #Санкції
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