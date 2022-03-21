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В росії сухпайки для солдатів вимагають від школярів - фотофакт

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сухпайки для росіян збирають по школах Новина оновлена 21 березня 2022, 22:03
Сухпайки для росіян збирають по школах

Російські опозиціонери цікавляться, куди пішли гроші на армію.

У російському Ростові в учнів початкової школи почали вимагати харчі та речі першої потреби для "другої армії світу", яка за 26 днів війни в Україні втратила 15 тисяч своїх солдатів та офіцерів.

Фото з вимогою адміністрації місцевих шкіл опублікувала у Twitter Любов Соболь (соратниця опозиціонера Олексія Навального).

Чому росії не виграти війну проти України?

"У школі №61 Ростова-на-Дону із восьмирічних дітей (!) збирають предмети першої необхідності для російських солдатів. Минулого року уряд запланував витратити на оборону у 2022 році 3,5 трлн рублів із федерального бюджету. Куди гроші поділи? Витратили на яхту путіна?", — написала соратниця Навального.

Так, учні початкової школи мають зібрати для солдатів: локшину швидкого приготування (4-5 пачок), цукерки (1 кілограм), шоколад (2-3 штуки), кава в пакетиках (1 пачку), згущене молоко (1 банка), цукати (3 пачки), чай (1 пачка), одноразові станки (1 пачка), вологі серветки та шкарпетки.

Увесь цей набір має підготувати кожен з молодших класів школи №61 Ростова-на-Дону, а відправити її мають 22-ій російській бригаді спецпризначення. Також від школярів вимагають написати листа "герою", або ж намалювати малюнок. Все це адміністрація школи вимагає в обов'язковому порядку здати до середи.

Не дивно, що сухпайок для російських окупантів просять у школярів, адже влада відправила своїх солдатів на війну з Україною з простроченими продуктами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російська влада просила у Китаю їжу для своєї "могутньої" армії, адже своєю забезпечити не може.

Теги:
#Україна #Росія #Школа #Війна #Ростов-на-Дону #Сухий пайок
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