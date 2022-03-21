В россии сухпайки для солдат требуют от школьников — фотофакт

Российские оппозиционеры интересуются, куда ушли деньги на армию.

В российском Ростове у учащихся начальной школы потребовали продукты и вещи первой потребности для "второй армии мира", которая за 26 дней войны в Украине потеряла 15 тысяч своих солдат и офицеров.

Фото с требованием администрации местных школ опубликовала в Twitter Любовь Соболь (соратница оппозиционера Алексея Навального).

Почему России не выиграть войну против Украины?

"В школе №61 Ростова-на-Дону с восьмилетних детей (!) собирают предметы первой необходимости для российских солдат. В прошлом году правительство запланировало потратить на оборону в 2022 году 3,5 трлн рублей из федерального бюджета. Куда деньги дели-то? Потратили на яхту путина?", — написала соратница Навального.

Так, ученики начальной школы должны собрать для солдат: лапшу быстрого приготовления (4-5 пачек), конфеты (1 килограмм), шоколад (2-3 штуки), кофе в пакетиках (1 пачку), сгущенку (1 банка), цукаты (3 пачки), чай (1 пачка), одноразовые станки (1 пачка), влажные салфетки и носки.

Весь этот набор должен подготовить каждый из младших классов школы №61 Ростова-на-Дону, а отправить его планируют 22-й российской бригаде спецназначения. Также от школьников требуют написать письмо "герою", или нарисовать рисунок. Все это администрация школы требует в обязательном порядке сдать в среду.

Неудивительно, что сухпаек для российских оккупантов просят у школьников, ведь власти отправили своих солдат на войну с Украиной с просроченными продуктами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти просили у Китая еду для своей "мощной" армии, ведь своей обеспечить не могут.