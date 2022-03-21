15 тысяч людей и почти 500 танков: Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине
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За 25 дней войны россия потеряла около 15 тысяч солдат и офицеров.
На двадцать шестые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, россия продолжает нести значительные потери.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава — около 15 000 человек,
танков — 498 ед,
боевых бронированных машин — 1535 ед,
артиллерийских систем — 240 ед,
РСЗО — 80 ед,
средства ПВО — 45 ед,
самолетов — 97 ед,
вертолетов — 121 ед,
автомобильной техники — 969 ед,
корабли/катера — 3 ед,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24.
Специальная техника — 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.
Кроме того, как сообщает британская разведка, Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для российско-оккупационных войск.
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