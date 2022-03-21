15 тысяч людей и почти 500 танков: Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине

За 25 дней войны россия потеряла около 15 тысяч солдат и офицеров.

На двадцать шестые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, россия продолжает нести значительные потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 15 000 человек,

танков — 498 ед,

боевых бронированных машин — 1535 ед,

артиллерийских систем — 240 ед,

РСЗО — 80 ед,

средства ПВО — 45 ед,

самолетов — 97 ед,

вертолетов — 121 ед,

автомобильной техники — 969 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 24.

Специальная техника — 13.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Кроме того, как сообщает британская разведка, Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для российско-оккупационных войск.