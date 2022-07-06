Польща приняла важливе рішення щодо російських активів

Пріоритетне право викупу російських підприємств у Польщі отримають їх працівники

Державне бюро розслідувань України днями заблокувало росіянам можливість обходити санкції у криптовалюті. У Польщі уряд зробив ще більш рішучий крок стосовно активів, що підпадають під європейські обмеження.

Уряд країни ухвалив поправки до закону, які дозволяють брати підсанкційні підприємства, що належать росіянам, під контроль держави та продавати їх. Як повідомляє "Польське радіо" про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Відтепер польські закони передбачають, що юридичні на та фізичні особи з росії, перелічені у санкційних списках Євросоюзу, також підпадають під рестрикції на національному рівні. Відомство Буди найближчим часом має скласти список таких підприємств, після чого у них будуть введені тимчасові управлінці від держави. Їхнім завданням буде підготувати компанії до продажу і провести відповідні угоди або передати активи в управління Державному казначейству Польщі.

Поправки були внесені зокрема, щоби, крім іншого, захистити працівників цих підприємств. Зокрема поляки, що працюють у компаніях із санкційних списків, отримають пріоритетне право на викуп цих компаній. Влада намагатиметься продати російські активи за згодою власників, але можливий і сценарій, за яким відповідне рішення прийматиме суд.

Наразі у польських санкційних списках перебувають 15 фізичних осіб та 34 компанії. Серед них "Газпром", "Лабораторія Касперського" і "Новатек Грін Енерджі".

Нагадаємо, раніше Молдова заявила, що приєднається до європейських санкцій проти росії.