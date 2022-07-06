Польша приняла важное решение по российским активам

Приоритетное право выкупа российских предприятий в Польше получат их работники

Государственное бюро расследований Украины на днях заблокировало россиянам возможность обходить санкции в криптовалюте. В Польше правительство сделало еще более решительный шаг в отношении активов, подпадающих под европейские ограничения.

Правительство страны приняло поправки к закону, которые позволяют брать принадлежащие россиянам подсанкционные предприятия под контроль государства и продавать их. Как сообщает "Польское радио", об этом заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Отныне польские законы предусматривают, что юридические и физические лица из россии, перечисленные в санкционных списках Евросоюза, также подпадают под рестрикции на национальном уровне. Ведомство Буды в ближайшее время должно составить список таких предприятий, после чего в них будут введены временные управленцы от государства. Их задачей будет подготовить компании к продаже и провести соответствующие соглашения или передать активы в управление Государственному казначейству Польши.

Поправки были внесены, чтобы, кроме прочего, защитить работников этих предприятий. В частности, поляки, работающие в компаниях из санкционных списков, получат приоритетное право на выкуп этих компаний. Власти будут пытаться продать российские активы с согласия собственников, но возможен и сценарий, по которому соответствующее решение будет принимать суд.

В польских санкционных списках находятся 15 физических лиц и 34 компании. Среди них "Газпром", "Лаборатория Касперского" и "Новатек Грин Энерджи".

Напомним, ранее Молдова заявила, что присоединится к европейским санкциям против России.