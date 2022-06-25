ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты обходивших санкции россиян

Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых против России.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, разрешали пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.

Для блокирования соответствующих аккаунтов украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.

Кроме того, по данным источников в ГБР, в рамках дела на этой неделе был проведен ряд обысков в компаниях, зарегистрированных в Украине. В частности, в БЦ "Европа плаза" (бульвар Тараса Шевченко 37/12) и в помещении "Фан-Бара" (проспект Победы 31). В офисах этих колцентров работало около 500 человек, т.н. "сейлеров".

Известно, что именно эти помещения арендует скандальная известная финансовая пирамида Milton Group, также занимающаяся криптоваловыми операциями.

На сайте ГБР отмечается, что подобная деятельность в пользу страны-агрессора считается финансированием подрывной деятельности против Украины.

Напомним, ранее писали, что произошло с Milton Group, которая два года назад попала под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов, и почему после полномасштабного вторжения России в Украину мошенники снова активизировали свою деятельность.