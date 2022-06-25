ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.

Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють в ДБР.

Крім того, за даними джерел в ДБР, в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні. Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченко 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги 31). В офісах цих колцентрів працювали близько 500 чоловік, т.зв. сейлерів".

Відомо, що саме ці приміщення арендує скандальна відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалюними операціями.

На сайті ДБР зазначається, подібна діяльність на користь країни-агресора вважається фінансуванням підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, раніше писали, що сталося з Milton Group, яка два роки тому потрапила під пильну увагу європейських журналістів і правоохоронних органів, і чому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну шахраї знову активізували свою діяльність.