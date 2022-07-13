Канада приняла еще одно решение по "Северному потоку", которое может навредить Украине

Посол Украины в Канаде заявила, что решение правительства ее разочаровало

Правительство Канады, которое несколькими днями ранее говорило о расширении санкций против россии, удивило решением насчет ремонта турбин российского газопровода "Северный поток-1". Предприятие Siemens Energy освободили от санкций на 2 года, что дает им возможность чинить оборудование "Газпрома" на территории Канады.

Об этом в среду, 13 июля, сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на разные источники в правительственных кругах. Отмечается, что соглашение канадских властей по ремонту российских турбин позволит в течение 2-х лет импортировать и реэкспортировать до шести единиц техники.

Издание пишет, что это стало возможным после того, как МВД Канады освободило немецкое промышленное предприятие Siemens Energy в Монреале от санкций против россии на два года, что дало им право регулярно ремонтировать, обслуживать и отправлять турбины для российского газопровода "Северный поток-1", полностью контролируемым "Газпромом" и российскими властями.

Один из канадских чиновников отметил, что договоренность с промышленным гигантом Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время.

На это решение уже отреагировала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. Она отметила, что очень разочарована таким решением, поскольку оно напрямую касается финансирования войны против Украины.

"Доходы от газа и нефти напрямую поддерживают российскую армию. Тянуть даже в течение двух лет и показывать, что "Газпром" может получить то, что он хочет, это опасный прецедент", — сказала она.

В издании дополнительно сообщили, что Siemens Canada будет отправлять турбины для "СП-1" в Германию, которая уже потом будет передавать их российским властям. Такой непрямой маршрут, говорят источники, может позволить канадскому правительству заявить, что оно не нарушало санкции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 июля Канада также решила вернуть Германии уже отремонтированную турбину "Северного потока-1", чем изрядно огорчила МИД Украины. Наше ведомство призвало партнеров пересмотреть решение, ведь эта турбина значительно снизила доходы "Газпрома", финансирующего войну против Украины.