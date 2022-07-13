ЗСУ знищили ППО окупантів біля Луганська: вибухи слухали кілька годин (відео)

У росЗМІ пишуть, що знищено військову частину ППО, яка забезпечувала повітряний захист Луганська

На околицях окупованого Луганська в ніч на 13 липня сталася серія вибухів, а в росЗМІ з’явилися повідомлення, що знищено військову частину ППО.

Як видно на кадрах, оприлюднених телеграм-каналом "Збройні Сили України. Війна з оккупантами", на місці спостерігається пожежа, яка супроводжується потужними вибухами.

За словами місцевих жителів, активні вибухи були чутні протягом двох годин, після чого інтервали між "хлопками" збільшилися, а самі вибухи стали тихішими.

Поки невідомо, що спричинило вибухи, проте в мережі припускають, що до справи знову включилися американські РСЗВ HIMARS.

Тим часом у російських ЗМІ спочатку повідомили, що неподалік Луганська нібито було збито ракету "Точка-У", проте пізніше почали з’являтися повідомлення, що ЗСУ змогли вразити військову частину ППО, яка забезпечувала захист міста.

Іншої інформації про руйнування поки що не надходило.

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Як повідомлялося раніше, 10 липня в Луганську, який до речі знаходиться за 80 кілометрів від лінії фронту, було знищено склад снарядів окупантів, а за деякими даними також було знищено казарму.